Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Maria Botelho Moniz presta homenagem arrepiante ao pai em dia especial. E o filho Vicente também "entra" nela

O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

Festa de sonho e amor. Maria Botelho Moniz recebe dedicatória em dia especial: «Fez-me perceber o que é felicidade»

Este domingo, Maria Botelho Moniz partilhou com os fãs vários registos daquela que foi a sua semana e, entre várias fotografias amorosas em que surge com o filho Vicente e com o noivo, Pedro Bianchi Prata, surge uma imagem rara da apresentadora da TVI em biquíni.

No carrossel de fotos, divulgado no Instagram, Maria Botelho Moniz posa em biquíni, à frente do espelho, e exibe a excelente forma física em que se encontra. Há algum tempo que a comunicadora decidiu tornar-se mais ativa e adotar hábitos alimentares mais saudáveis, e os resultados estão à vista.

Pode ver tudo aqui:

A partilha de Maria Botelho Moniz encantou os fãs, principalmente as fotos em que se mostra ao lado da família. «Família linda 🤍», «Que dump tão bonitinho e amoroso 🥹», «Casal maravilhoso com um filho lindooooo ❤️», «Sejam muito felizes hoje amanhã e sempre, beijocas para vocês e para o vosso rebento que é um docinho e muito fofinho❤️», «perfeitinhos ❤️», «Casal maravilhoso e pais de um menino maravilhoso», são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.