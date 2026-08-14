Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante

Antes da televisão. Não vai acreditar que este foi o primeiro emprego de Maria Botelho Moniz: «Diverti-me bastante»

Maria Botelho Moniz surpreende com visual em tons de rosa. E há um pormenor que faz toda a diferença

Três gerações, uma só fotografia: Pedro Bianchi Prata derrete com imagem do pai e do filho e Maria Botelho Moniz não ficou indiferente

Longe da mãe, filho de Maria Botelho Moniz deixa mensagem especial durante as férias. E está a deixar a internet rendida

Maria Botelho Moniz partilhou a fotografia do eclipse que "parou" Portugal no final de tarde do dia 12 de agosto. A imagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, que ficaram rendidos à beleza do fenómeno.

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as reações à fotografia , com muitos seguidores a não esconderem o encanto perante o cenário.

Entre as várias mensagens deixadas na publicação, destaca-se a expressão «Que lindo», repetida por vários fãs, que elogiaram o registo feito por Maria Botelho Moniz.

Sem grandes palavras, a apresentadora deixou que a fotografia falasse por si e acabou por proporcionar aos seguidores um vislumbre de um momento verdadeiramente especial. A imagem do eclipse conquistou, assim, os fãs, que não resistiram a comentar e a elogiar a beleza do fenómeno.