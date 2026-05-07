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Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia - TVI

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

  • Big Brother
  • Há 2h e 3min

Maria Botelho Moniz está entusiasmada com o regresso do Big Brother Verão e já está a preparar-se para a grande estreia.

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Maria Botelho Moniz vai voltar à condução dos realities já este verão. A apresentadora vai ser a anfitriã do Big Brother Verão e já está a preparar-se para esta importante missão.

Nas redes sociais, a comunicadora partilhou uma fotografia onde se mostra a treinar. «Todos os caminhos vão dar à estreia», escreveu Maria Botelho Moniz, na legenda da partilha.

A apresentadora da TVI decidiu adotar hábitos de vida mais saudáveis e está visivelmente mais magra. O foco que tem tido na alimentação e nos seus treinos diários são uma inspiração para muitos dos seus seguidores.

Pode ver aqui a partilha da comunicadora:

 

A TVI já confirmou: Maria Botelho Moniz será novamente a cara do Big Brother Verão. A estação de Queluz de Baixo anunciou o regresso da apresentadora ao formato, reforçando a sua ligação a um dos reality shows mais emblemáticos da televisão nacional.

Depois de ter conduzido a edição do verão passado, Maria Botelho Moniz volta assim a assumir os comandos do programa, que promete trazer novos concorrentes e muitas surpresas. Segundo o comunicado oficial, a apresentadora irá «acompanhar de perto todos os momentos intensos e inesperados vividos dentro da casa mais vigiada do país». 

Entusiasmada com o regresso, Maria Botelho Moniz não escondeu a felicidade: «Estou super feliz por voltar aos comandos do Big Brother Verão, adorei o que vivemos no ano passado e este ano já estamos a preparar novidades e novas formas de surpreender o público e os novos corajosos que se vão entregar a esta aventura!». 

«Pela primeira vez vou “agarrar” um grupo de concorrentes anónimos e isso traz toda uma nova camada ao desafio que é apresentar um reality, o que me deixa também muito entusiasmada. Estou desejosa de conhecer os habitantes da Casa e de ser surpreendida por eles!», acrescentou a apresentadora, citada na mesma nota. 

Uma das grandes novidades desta edição passa precisamente pelo elenco, que será composto por concorrentes anónimos, algo que acrescenta um novo nível de imprevisibilidade ao formato e que promete conquistar os espectadores.

Com este anúncio, a TVI volta a apostar numa das suas apresentadoras mais reconhecidas para liderar um formato que continua a marcar gerações — e tudo indica que o Big Brother Verão está preparado para aquecer novamente os serões dos portugueses.

Quer inscrever-se? Ainda pode fazê-lo em tvi.pt. 

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