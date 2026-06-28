Maria Botelho Moniz usa detalhe inspirador para lhe dar força na noite da estreia do Big Brother Verão 2026

Maria Botelho Moniz "abre as portas" da sua vida privada e mostra a sua rotina. E há um detalhe que vai derretê-lo

Antes do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz surpreende com estreia inédita. E está relacionada com o mundo da moda

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre os concorrentes do Big Brother Verão: «Já têm todos o vosso lugar em mim»

Está prestes a arrancar mais uma edição do Big Brother Verão e Maria Botelho Moniz já está totalmente focada na estreia. A apresentadora partilhou nas redes sociais um registo dos bastidores da sua preparação para o programa, mas houve um detalhe que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

Na imagem, Maria surge concentrada a estudar para a gala de estreia. Ao fundo, na parede do escritório, é possível ver uma frase inspiradora que parece acompanhá-la nesta nova aventura televisiva: «Sorte é o nome bonito que os outros dão ao que nunca tiveram a coragem de fazer».

A mensagem não passou despercebida e acabou por se destacar na publicação, refletindo o espírito com que a apresentadora encara mais um desafio à frente do reality show da TVI.

O Big Brother Verão regressa depois do enorme sucesso da última temporada e promete uma edição repleta de novidades. Desta vez, o formato reúne um grupo de concorrentes anónimos, todos determinados a conquistar o prémio final.

Entre as principais mudanças está uma nova área integrada na casa principal, onde os participantes terão de enfrentar condições mais exigentes, recursos limitados e desafios constantes. Já as emblemáticas provas do Líder estão de volta e continuam a desempenhar um papel decisivo, uma vez que quem conquistar esse estatuto terá o poder de influenciar o rumo do jogo e o destino dos colegas.

Com tudo preparado para a estreia e os últimos detalhes afinados, Maria Botelho Moniz mostrou que a contagem decrescente já começou. Agora, resta esperar que a porta da casa mais vigiada do país se abra para dar início a mais um verão que promete não deixar ninguém indiferente.