Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz fala pela primeira vez sobre o regresso da 1.ª Companhia: «Tenho rédeas para agarrar esta tropa»

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

25 anos depois: Esta é uma das grandes novidades da 1.ª Companhia e não tem a ver com a recruta

Maria Botelho Moniz prepara-se para entrar em 2026 em grande, com a estreia da 1ª Companhia. Mas antes, a apresentadora vai celebrar o Natal em família e contou, em exclusivo ao digital da TVI, que já tem algumas tradições natalícias bem especiais com o filho, Vicente.

«Já começamos a ter algumas tradições, apesar de ele ser muito pequenino. Na manhã de dia 25 de dezembro, faço sempre um grande pequeno almoço. Fazemos sempre panquecas todos juntos», começou por contar a comunicadora.

Mas há mais: «E já fomos ver as luzes de Natal. Todos os anos vamos ver as luzes de Natal e ele começa agora a entender a magia do Natal.»

Maria Botelho Moniz aproveitou ainda para deixar uma mensagem muito especial ao fãs que a acompanham. «Por isso mesmo, aproveito para desejar a todos um feliz Natal, um Ano Novo só com coisas boas e, não se esqueça: no dia 1 de janeiro, faço-lhe companhia», findou.