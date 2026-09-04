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Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão - TVI

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

  • Maria Figueiredo
  • Há 3h e 19min

A grande final do Big Brother Verão chegou e, como manda a tradição, os holofotes não estão apenas virados para os finalistas. Também os looks escolhidos para esta noite especial estão a dar que falar e a apresentadora não passou despercebida.

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Para a derradeira gala desta edição, a apresentadora surgiu com um vestido cor de rosa, numa escolha elegante e à altura de uma das noites mais aguardadas do Big Brother Verão. 

O visual escolhido destaca-se pelo seu corte clássico, para cor escolheu um delicado rosa bebé e uns brilhos, como não podia faltar nesta gala final. 

Mais uma vez, Maria Botelho Moniz apostou num visual pensado ao pormenor para uma noite em que todas as atenções estão centradas na casa mais vigiada do País e no anúncio do grande vencedor.

Entre a emoção da final e a expectativa para conhecer o novo campeão do Big Brother Verão, há ainda tempo para admirar todos os detalhes do look escolhido por Maria para encerrar esta edição em grande estilo.

Veja a publicação.

 

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