Há 7 min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 25 min
Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?»
02:22

Há 42 min
Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha»
01:24

Há 52 min
Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova
01:12

Há 57 min
Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

Há 1h e 8min
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Há 1h e 11min
De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

Há 1h e 11min
De Marcia Soares a Bruna Gomes: Estes ex-concorrentes passaram de anónimos a empresários de sucesso

Há 2h e 9min
Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta"
07:24

Há 2h e 16min
Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude»
02:55

Há 2h e 23min
«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora
02:15

Há 2h e 36min
Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura
04:17

Há 2h e 44min
Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos

Há 2h e 46min
"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico
01:16

Há 2h e 52min
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Há 3h e 5min
A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo
01:43

Há 3h e 8min
Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim»

Há 3h e 10min
«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado
04:26

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita - TVI

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Maria Botelho Moniz não esconde a vontade que tem de aumentar a família e deixa uma garantia.

Maria Botelho Moniz não esconde a vontade que tem de ter mais um filho. A apresentadora já é mãe de Vicente, de dois anos, mas gostaria de dar-lhe um irmãozinho.

Terminado o desafio da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz foi questionada pela imprensa sobre a possibilidade de ser mãe em breve.

«Vai depender do ritmo de trabalho. O desejo continua lá, o Vicente há de ter um irmão, se Deus quiser. Só não sei é quando», confidenciou.

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra fotos raras do filho com família próxima: «Já não se viam há algum tempo»

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou fotografias raras do filho Vicente, com duas pessoas da família com quem já não estavam há algum tempo e o momento está a derreter corações. 

«Três gerações, a mesma alegria. Hoje o meu pai e a minha irmã Catarina vieram visitar o Vicente e foi daqueles momentos simples que valem tudo», começou por referir o piloto, numa publicação na sua página de Instagram.

O companheiro da apresentadora da '1ª Companhia' acrescentou: «Já não se viam há algum tempo, e vê-los juntos a brincar com o presente que o avô lhe trouxe encheu-me mesmo o coração. São estas pequenas coisas, em família, que ficam para sempre». 

 

De recordar que Vicente continua a derreter corações nas redes sociais. O pequeno, que fez dois anos em novembro do ano passado, surge frequentemente em fotografias partilhadas pelos pais, sempre em momentos de grande ternura e cumplicidade.

Entre abraços apertados, gargalhadas espontâneas e brincadeiras ao ar livre, as imagens revelam uma criança feliz e muito acarinhada. No seu segundo aniversário, as fotografias partilhadas mostraram um dia simples, mas cheio de amor, rodeado pela família.

Discretos quanto à vida privada, Maria e Pedro têm ainda assim partilhado alguns registos especiais do crescimento do filho — imagens que espelham a forte ligação familiar e encantam quem as acompanha.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja não só os novos registos partilhados por Pedro Bianchi Prata, como também as imagens mais amorosas do pequeno Vicente. 

