Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Maria Botelho Moniz não esconde a vontade que tem de ter mais um filho. A apresentadora já é mãe de Vicente, de dois anos, mas gostaria de dar-lhe um irmãozinho.

Terminado o desafio da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz foi questionada pela imprensa sobre a possibilidade de ser mãe em breve.

«Vai depender do ritmo de trabalho. O desejo continua lá, o Vicente há de ter um irmão, se Deus quiser. Só não sei é quando», confidenciou.

Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, partilhou fotografias raras do filho Vicente, com duas pessoas da família com quem já não estavam há algum tempo e o momento está a derreter corações.

«Três gerações, a mesma alegria. Hoje o meu pai e a minha irmã Catarina vieram visitar o Vicente e foi daqueles momentos simples que valem tudo», começou por referir o piloto, numa publicação na sua página de Instagram.

O companheiro da apresentadora da '1ª Companhia' acrescentou: «Já não se viam há algum tempo, e vê-los juntos a brincar com o presente que o avô lhe trouxe encheu-me mesmo o coração. São estas pequenas coisas, em família, que ficam para sempre».

De recordar que Vicente continua a derreter corações nas redes sociais. O pequeno, que fez dois anos em novembro do ano passado, surge frequentemente em fotografias partilhadas pelos pais, sempre em momentos de grande ternura e cumplicidade.

Entre abraços apertados, gargalhadas espontâneas e brincadeiras ao ar livre, as imagens revelam uma criança feliz e muito acarinhada. No seu segundo aniversário, as fotografias partilhadas mostraram um dia simples, mas cheio de amor, rodeado pela família.

Discretos quanto à vida privada, Maria e Pedro têm ainda assim partilhado alguns registos especiais do crescimento do filho — imagens que espelham a forte ligação familiar e encantam quem as acompanha.