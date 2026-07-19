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Hoje tudo muda. Fique a par do que vai acontecer na gala e que promete virar o jogo do avesso - TVI

Hoje tudo muda. Fique a par do que vai acontecer na gala e que promete virar o jogo do avesso

  • Big Brother
  • Ontem às 19:30

A gala deste domingo do Big Brother Verão promete ficar marcada por momentos decisivos, emoções fortes e reviravoltas que poderão mudar por completo o rumo do jogo.

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O momento mais aguardado da noite será, naturalmente, a expulsão de mais um concorrente. Nuno, Pedro, Raquel, Joaquim e Sara continuam em risco e um deles verá hoje a sua aventura chegar ao fim, numa decisão que promete voltar a mexer com a dinâmica da casa.

A noite contará ainda com a emocionante Curva da Vida de João Ventura. O concorrente vai abrir o coração e recordar os momentos mais marcantes do seu percurso, numa das rubricas mais emotivas do programa.

Mas as emoções não ficam por aqui. Os concorrentes serão também confrontados com imagens dos acontecimentos que marcaram a última semana, incluindo algumas das discussões, conflitos e aproximações que deram muito que falar dentro da casa. As reações prometem não deixar ninguém indiferente.

Outro dos momentos altos da gala será a entrada em cena de uma misteriosa caixa, anunciada como capaz de mudar o destino dos concorrentes. Para já, o conteúdo permanece em segredo, mas a expectativa é elevada.

A grande novidade da noite será, contudo, uma consequência inédita no jogo: um dos concorrentes ficará proibido de participar em todas as provas de líder até ao final desta edição do Big Brother Verão. Trata-se de uma decisão com enorme impacto, já que a liderança tem sido uma das maiores vantagens estratégicas da competição.

Entre uma expulsão, revelações, confrontos, decisões inesperadas e uma sanção que poderá alterar o equilíbrio da casa, estão reunidos todos os ingredientes para uma das galas mais importantes e imprevisíveis desta edição do Big Brother Verão.

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