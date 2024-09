Maria Botelho Moniz partilha momento de ternura a dois com o pequeno Vicente: «Quanto tempo até começar...»

Pedro Bianchi Prata partilha registo especial ao lado de Maria Botelho Moniz: «Obrigado por me deixares fazer parte da tua vida»

Maria Botelho Moniz encantou os seus seguidores do Instagram, ao partilhar uma fotografia adorável do pequeno Vicente, seu filho com Pedro Bianchi Prata.

A imagem, tirada de forma descontraída durante um momento no supermercado, mostra Vicente a sorrir de forma amorosa, no carrinho de compras. «Quanto tempo até me começar a pedir tudo o que vê nas prateleiras?» escreveu em tom divertido a apresentadora dos Diários da Casa dos Segredos.

Recorde que Maria Botelho Moniz esteve presente no sábado dia 4 de maio, no programa «Em Família». A apresentadora aceitou o desafio de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e enfrentou «A Entrevista que Ninguém Quer Dar».

«Qual a notícia sobre ti que mais te magoou?», foi uma das questões colocadas à apresentadora da TVI.

Sem ‘papas na língua’, Maria Botelho Moniz respondeu: «Quando não é verdade, magoa. Por exemplo, agora saiu em todo o lado que ia apresentar o reality que aí vem e eu sabia que aquilo não é verdade».

«E a seguir vem de facto a verdade e dizem que a pessoa foi posta a um canto. Não. Não era eu. Nunca fui», esclareceu.

A apresentadora jogou ainda ao «Eu Nunca»... Veja as respostas surpreendentes: