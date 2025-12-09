Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Ao Minuto

Ontem às 22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Ontem às 22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»
05:02

Ontem às 22:18
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Ontem às 22:16
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»
00:58

Ontem às 22:15
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»
05:02

Ontem às 22:15
«Acha que é o dinheiro do namorado?»: Inês não deixa nada por dizer sobre a relação com Dylan
02:58

Ontem às 22:08
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»
03:56

Ontem às 22:02
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»
02:41

Ontem às 22:02
«Está sempre com o meu nome na boca dele»: Ana perde a paciência com Leandro
02:41

Ontem às 21:54
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa
01:47

Ontem às 21:54
Pedro emociona-se ao falar de Marisa Susana: «Sinto muita falta...»
01:47

Ontem às 21:52
Pedro incomodado após ver imagens reveladoras de Marisa: «Não compreendo. Estou triste»
02:47

Ontem às 21:31
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Ontem às 21:07
Tensão! Pedro Jorge arrasa Leandro e o clima azeda
05:12

Ontem às 20:42
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
02:37

Ontem às 20:30
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
05:08

Ontem às 20:07
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

Ontem às 19:55
«Amo-te tanto!»: Fábio e Liliana trocam juras de amor na cama
00:49

Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante - TVI

  • Secret Story
  • Ontem às 16:48

Pedro Bianchi Prata esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira e levou consigo um objeto muito especial.

Maria Botelho Moniz esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, que decorreu no passado sábado, 6 de dezembro, e fez-se acompanhar pelo noivo, Pedro Bianchi Prata, que levou com ele um objeto carregado de significado.

O piloto de motas levou um capacete cor de rosa, com a marca da Associação Sara Carreira, que usou no campeonato do mundo de Baja, no Dubai, onde se sagrou campeão do Mundo.

Na altura, Pedro Bianchi Prata fez uma publicação nas redes sociais em que agradecia o apoio da família Carreira. «Foi uma luta inacreditável com o meu opositor, ele estava a arriscar tudo», começou por escrever.

«Optei por jogar seguro, poupar a moto… andar rápido mas sem cometer erros, porque eu sei que o deserto não perdoa», acrescentou. 

Já no final do vídeo, Pedro Bianchi Prata fez um agradecimento especial à Associação Sara Carreira. «Obrigado à Associação Sara Carreira por ter confiado em mim para divulgar com o meu capacete a vossa imagem. Deu-me sorte, foi especial», findou.

Pode ver aqui a publicação em questão:

Note-se que a Associação Sara Carreira foi criada em homenagem à filha de Tony Carreira. A malograda cantora faleceu a 5 de dezembro de 2020, num trágico acidente de viação. 

Google destaca feito inédito da TVI com reality shows

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Cheia de detalhes! Maria Botelho Moniz mostra a árvore de Natal lá de casa: feita com um ajudante muito especial

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Ontem às 17:10
Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

8 dez, 22:18
8
Ontem às 21:31

Ontem às 17:10

Ontem às 16:48
