Noivo de Maria Botelho Moniz homenageia Sara Carreira na Gala dos Sonhos com objeto arrepiante

Maria Botelho Moniz esteve presente na Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, que decorreu no passado sábado, 6 de dezembro, e fez-se acompanhar pelo noivo, Pedro Bianchi Prata, que levou com ele um objeto carregado de significado.

O piloto de motas levou um capacete cor de rosa, com a marca da Associação Sara Carreira, que usou no campeonato do mundo de Baja, no Dubai, onde se sagrou campeão do Mundo.

Na altura, Pedro Bianchi Prata fez uma publicação nas redes sociais em que agradecia o apoio da família Carreira. «Foi uma luta inacreditável com o meu opositor, ele estava a arriscar tudo», começou por escrever.

«Optei por jogar seguro, poupar a moto… andar rápido mas sem cometer erros, porque eu sei que o deserto não perdoa», acrescentou.

Já no final do vídeo, Pedro Bianchi Prata fez um agradecimento especial à Associação Sara Carreira. «Obrigado à Associação Sara Carreira por ter confiado em mim para divulgar com o meu capacete a vossa imagem. Deu-me sorte, foi especial», findou.

Pode ver aqui a publicação em questão:

Note-se que a Associação Sara Carreira foi criada em homenagem à filha de Tony Carreira. A malograda cantora faleceu a 5 de dezembro de 2020, num trágico acidente de viação.