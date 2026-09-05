Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Brilhos e elegância: Este foi o look escolhido por Maria Botelho Moniz para a Gala Final do Big Brother Verão

Antes de assumir a condução da derradeira gala do reality show, Maria Botelho Moniz teve assim um apoio muito especial bem perto de si: Pedro Bianchi Prata. O casal protagonizou um momento de grande cumplicidade, surgindo abraçado nos bastidores, numa demonstração de carinho que rapidamente conquistou os fãs.

Nas imagens, Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata surgem nos braços um do outro, num abraço que transmite todo o carinho e apoio que os une. Um momento simples, mas que não passou despercebido a quem acompanha a vida do casal.

Pedro Bianchi Prata fez questão de marcar presença nesta noite tão importante para a companheira e mostrou, uma vez mais, que é um dos seus maiores apoiantes.

O momento dos bastidores acabou, naturalmente, por derreter os fãs, que não ficaram indiferentes à cumplicidade protagonizada pelo casal. Afinal, por trás das luzes, das câmaras e do direto, houve espaço para um abraço cheio de carinho numa noite muito especial para Maria Botelho Moniz.