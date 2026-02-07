Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

Marcia Soares como nunca a viu. Toda a verdade sobre o novo projeto

Maria Botelho Moniz voltou a mostrar porque é uma das figuras mais elegantes da televisão portuguesa. Na gala da 1ª Companhia, a apresentadora apostou num look que aliou sofisticação e modernidade, sem excessos, mas com grande impacto visual.

Com o cabelo solto, Maria escolheu um macacão em tom roxo, impossível de ignorar. O corte ajustado realçou as curvas de forma elegante, enquanto as calças em boca de sino deram movimento e um toque contemporâneo ao conjunto.

Os sapatos no mesmo tom criaram uma imagem coesa e bem pensada, enquanto as joias minimalistas trouxeram equilíbrio e discrição ao visual.

Um look que foi amplamente elogiado nas redes sociais e que voltou a colocar Maria Botelho Moniz no centro das atenções. Percorra a galeria e veja todos os detalhes.