Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia - TVI

Elegância total! Maria Botelho Moniz deslumbra com look poderoso na gala da 1ª Companhia

Na gala da 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz brilhou com um look sofisticado, marcado por tons suaves, linhas elegantes e detalhes que não passaram despercebidos aos fãs.

Maria Botelho Moniz voltou a mostrar porque é uma das figuras mais elegantes da televisão portuguesa. Na gala da 1ª Companhia, a apresentadora apostou num look que aliou sofisticação e modernidade, sem excessos, mas com grande impacto visual.

Com o cabelo solto, Maria escolheu um macacão em tom roxo, impossível de ignorar. O corte ajustado realçou as curvas de forma elegante, enquanto as calças em boca de sino deram movimento e um toque contemporâneo ao conjunto.

Os sapatos no mesmo tom criaram uma imagem coesa e bem pensada, enquanto as joias minimalistas trouxeram equilíbrio e discrição ao visual.

Um look que foi amplamente elogiado nas redes sociais e que voltou a colocar Maria Botelho Moniz no centro das atenções. Percorra a galeria e veja todos os detalhes.

