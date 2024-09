Maria Cerqueira Gomes faz revelação sobre o namoro: «Foi muito importante (…) para estruturarmos a base»

Maria Cerqueira Gomes apresentou o documentário que leva o seu nome. O evento de apresentação aconteceu na semana passada no Rooftop do Carmo, em Lisboa. E a apresentadora da TVI chegou ao local de braço dado com o namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera. Enquanto tiravam fotografias, os dois mostraram-se muito cúmplices e sorridentes.

Esta quinta-feira já depois de o documentário ter estreado na Prime Video, Maria Cerqueira Gomes marcou presença no programa «Dois às 10» da TVI e falou com Cláudio Ramos sobre o mesmo, nomeadamente sobre o facto de o namorado mal aparecer na série.

«Não faz sentido um documentário que se chame ‘Maria’ ter a presença dele, se fosse alguém mais anónimo até se calhar faria mais sentido, sendo ele uma pessoa tão mediática não nos fez sentido, até porque o que nos define enquanto casal é a tal descrição que conseguimos manter e acho que depois deste documentário continuamos a conseguir», sublinhou.

A apresentadora continuou a falar da relação: «Foi muito importante estes dois anos para estruturarmos a base, ver onde é que isto vai dar e nós precisámos destes dois anos para chegar até este momento».

Maria Cerqueira Gomes destacou ainda a dificuldade de ser figura pública em Espanha: «Eu já gostava muito de Portugal, gosto ainda mais depois de perceber a realidade de alguém que tem mais mediatismo em Espanha, é de facto muito complicado», disse.

«A minha vida não mudou nada em Portugal por ser figura pública, temos uma vida muito tranquila comparada com as figuras públicas de Espanha», acrescentou ainda a apresentadora da TVI.