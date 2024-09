Maria Cerqueira Gomes sobre documentário da sua vida: «Transmite exatamente aquilo que eu sou»

Maria Cerqueira Gomes admite que o maior desafio quando aceitou a proposta de gravar um documentário da sua vida foi sentir-se «confortável em ter as câmaras dentro de casa». A apresentadora da TVI revela, ainda, que no documentário «vão poder ver a Maria exatamente como ela é fora das câmaras, natural, sem grandes floreados».

«Ficou muito honesto. Transmite exatamente aquilo que eu sou, que é naturalidade»

A apresentação do documentário está a acontecer neste momento no Rooftop do Carmo, em Lisboa. E a apresentadora da TVI chegou ao local de braço dado com o namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera. Enquanto tiravam fotografias, os dois mostraram-se muito cúmplices e sorridentes. Veja o vídeo.

Maria Cerqueira Gomes é a estrela do documentário Maria. «E o dia chegou! Foram dias de emoções fortes e inesperadas. Espero que, a partir de amanhã, vejam o documentário na Prime Vídeo. Tenho de deixar um forte agradecimento a toda a minha equipa. O look? Foi trocado hoje. Não consegui usar cor quando o meu país está a preto e branco», escreveu Maria Cerqueira Gomes, numa alusão aos trágicos incêndios que assolam o País e que já fizeram várias vítimas.

O documentário da Prime Video, que estreia amanhã, dia 18, mostra o dia-a-dia da apresentadora da TVI.

Em Maria, a apresentadora mostra-se tal como é, «uma miúda completamente normal», tal como se descreve. A família, o seu percurso profissional e a sua vida pessoal são retratados em 60 minutos. O relacionamento com Cayetano Rivera também é abordado.