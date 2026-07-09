Mariana Sá expõe todos os pormenores do envolvimento com Hugo Pereira: «Queria vingar-me...»

Não gosta de trabalhar e sonha com futuro ao lado de futebolista como «Maria Chuteira» Conheça Mariana Sá, a concorrente do Big Brother Verão

A cumplicidade entre Mariana Sá e Miguel continua a dar que falar. Depois de uma madrugada marcada por mais um beijo entre os dois concorrentes, a conversa acabou por ganhar outro rumo, levando Mariana a revelar um episódio do seu passado amoroso que envolve Hugo Pereira, ex-concorrente do Secret Story 10.

«Eu estive com uma pessoa que entrou no Secret Story 10», começou por dizer. Entre risos, acrescentou: «Eu também digo que gosto de gajos altos e ele é um anão». Curioso, Miguel mostrou perceber imediatamente de quem se tratava. «Sim. Só há um...», respondeu.

Foi então que decidiu contar toda a história. «Ele era um burro (...) Eu quando acabei o primeiro relacionamento, e único, ele foi a primeira pessoa com quem eu estive. Mas não aconteceu nada e ele apaixonou-se. Eu disse que não queria nada e acabei as coisas», recordou.

No entanto, alguns anos mais tarde, a situação voltou a cruzar-se no seu caminho. «Passaram-se alguns anos, houve histórias que não interessam e eu conheci uma pessoa, o melhor amigo dele», explicou. Mariana confirmou ainda que foi precisamente a esse rapaz que chegou a oferecer uma viagem para ir ao seu encontro. «Ou seja, estivemos juntos e eu nunca tinha estado com o Hugo».

Mais tarde, a relação terminou da pior forma: «Depois o gajo foi para a Suíça e fez-me uma coisa horrível e eu queria-me vingar dele», confessou. Foi nesse contexto que acabou por se envolver com Hugo Pereira . «Estive com o Hugo e, quando estava com ele, disse-lhe para lhe ligar. A reação foi: "Estás a gozar?" Mas acabou por ligar ao amigo em videochamada. Eu apareci, disse "olá" e ele passou-se. Deixou de me seguir em todo o lado», revelou.