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A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima» - TVI

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

  • Big Brother
  • Ontem às 23:42

A gala deste domingo ficou marcada por um dos momentos mais intensos da edição, quando Mariana Salgueiro partilhou a sua história de vida sem esconder a emoção.

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A primeira Curva da Vida do Big Brother Verão ficou marcada por um relato profundamente comovente. Mariana Salgueiro foi a primeira concorrente a abrir o coração na gala deste domingo e emocionou tudo e todos ao recordar alguns dos momentos mais difíceis da sua vida.

Ao iniciar o seu testemunho, Mariana revelou que foi criada pela avó, figura que considera ter sido a sua verdadeira mãe. «Já era uma criança que andava quando vi pela primeira vez o rosto da minha mãe», confessou, antes de deixar uma sentida declaração de amor à mulher que a educou. A concorrente recordou ainda o dia em que assistiu à morte da avó, em casa, assumindo que esse momento mudou completamente a sua vida: «A minha vida foi péssima», desabafou.

Um dos momentos mais marcantes da sua história aconteceu quando decidiu parar para ajudar na sequência de um acidente de viação. No entanto, acabou por ser ela a tornar-se vítima. «Saí do carro e fui brutalmente atropelada (...) não consegui mexer mais nada da cintura para baixo», recordou, entre lágrimas. Depois de regressar a casa, passou um longo período acamada e muito debilitada. Foi nessa fase que viveu uma das maiores desilusões da sua vida, ao descobrir que o companheiro a traía dentro da própria casa. Mariana revelou ainda uma frase que nunca esqueceu e que lhe foi dita nessa altura: «Olha para ti, achas que alguém vai olhar para ti assim?». Foi precisamente durante esse período que se reaproximou da mãe.

A concorrente falou também de uma fase mais feliz, quando conheceu o pai do seu filho. Contudo, confessou que, após o nascimento da criança, quis tê-lo apenas para si e reconhece que esse comportamento acabou por afastar o companheiro. Hoje, garante que vê a situação de forma diferente e mostra-se grata pela relação que o filho mantém com o pai e com a madrasta, deixando elogios ao papel que ambos desempenham na sua vida.

Já mais tarde, Mariana revelou que viveu uma relação tóxica durante três anos e partilhou ainda a curiosa história de como acabou por mudar de profissão e tornar-se taxista. A terminar a sua Curva da Vida, fez uma confissão que arrancou aplausos: «Estou à espera de uma oportunidade para entrar no Big Brother há 25 anos», mostrando que concretizar este sonho representa uma importante vitória pessoal.

Veja o vídeo.

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