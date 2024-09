Tensão no ar! Cinha Jardim confronta Daniela Santos: «Tu é que tiveste palas e não nós»

Fora da casa do Dilema, Marie partilhou com os seguidores nesta quinta-feira, dia 12 de setembro uma novidade. A ex-concorrente do reality vai voltar a fazer exercício físico.

Numa fotografia que publicou através dos stories da sua conta pessoal de instagram, a jovem mostrou-se equipada e escreveu: «Oficialmente vou voltar a fazer exercício após dois meses sedentárias e só a comer açucar. Desejem-me sorte».

Veja aqui: