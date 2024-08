Bárbara Parada condena atitudes de Marie no Dilema: «Atitudes execráveis...»

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para comentar as atitudes de Marie no Dilema, que considera condenáveis.

Através do seu canal de divulgação do instagram, Bárbara recordou a expulsão de Hélder Teixeira no Big Brother – Duplo Impacto precisamente por repetir a saudação nazi no programa. Marie está a ser acusada nas redes sociais de também o ter feito.

«O Hélder Kicker que é das pessoas mais inocentes que já conheci foi expulso (e bem) na altura por ter feito o que fez sem intenção nenhuma», começou por escrever.

Quanto a Marie, Bárbara afirmou: «Na minha opinião, a Marie já está a ser too much, atitudes completamente execráveis desculpem lá».