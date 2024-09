Marie emociona-se com palavras de Cristina Ferreira: «Pessoas que queriam que tu desaparecesses desta vida...»

«Não prestas (…) Incoerente» David Diamond e Daniela Santos trocam fortes acusações no Dilema!

Marie foi a concorrente expulsa pelo publico na semifinal do Dilema, este domingo, 1 de setembro. Após a saída do programa, a agora ex-concorrente, esteve presente no «Dois às 10» para fazer um balanço da sua participação.

Marie recordou a sua participação no Big Brother Famosos em 2022 e emocionou-se ao recordar o que viveu após o programa.

«Sinto que estou uma pessoa muito diferente e acho que da outra vez estava a tentar novamente a fugir de casa e não tinha uma boa relação familiar e não tinha amigos. Eu não sabia o que era ter amigos. Eu lembro-me que, na altura, eu saí, mas eu nem sabia para onde é que ia porque eu não queria ir para casa. Estava muito perdida. Agora eu saí mesmo feliz porque tenho a minha família», começou por dizer Marie.

«Foi mesmo muito grave. Houve pessoas a apelar ao meu suicídio. Foi mesmo uma realidade», recordou.

Cristina Ferreira elogiou a evolução de Marie e destacou: «Tu ouviste as coisas piores que alguém pode ouvir, acabaste de dizer uma delas, pessoas que queriam que tu desaparecesses desta vida simplesmente porque tu existias (…) Tu teres conseguido reerguer-te do fundo do poço é a coisa mais extraordinária que pode existir».

Veja aqui: