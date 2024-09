Marie, Bernardina e Daniela Santos reúnem-se em noite animada e Daniela lança farpa: «As verdadeiras! Olé»

Diogo Marcelino é confrontado com a questão que todos querem saber: «Namoras com a Mafalda?» Veja aqui a resposta

Fora da casa do Dilema, há laços que ficam para a vida. Daniela Santos, Marie e Bernardina Brito, antigos membros da equipa roxa, reuniram-se para festejar a amizade.

Na noite desta quinta-feira, 12 de setembro, as três jantaram juntas e partilharam divertidos momentos através das stories das suas redes sociais.

Ao mostrar o reencontro com Marie e Bernardina, durante a refeição, Daniela protagonizou um momento icónico ao gritar: «Aí está! As verdadeiras! Olé!». Após o jantar, as três cantaram o tema ‘Fala Pra Mim’, de Cláudia Nayara, no exterior do estabelecimento, e reuniram-se depois na casa da bailarina.