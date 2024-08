Discussão entre Marie e David Diamond termina com gritos e lágrimas: «Mal educado! Estás desesperado por ganhar isto»

Diogo Marcelino esclarece tudo o que se passou no verão passado com Mafalda Diamond: «Fomos ao fundo da questão (...) Um verão sem controlo»

Na casa do Dilema, os ânimos estão mais exaltados do que nunca nesta quarta-feira, dia 7 de agosto. Estalou um novo conflito entre Marie e David Diamond, que terminou com a concorrente em lágrimas... Veja aqui tudo!

Durante uma discussão sobre equipas e água quente, David Diamond reage mal quando Marie utiliza a expressão «corrida de espermatozóides» e acusa a colega de exagerar nas conversas de cariz sexual: «Lá estás tu a levar tudo para a parte sexual».

«Era uma metáfora», justifica Marie.

A discussão continuou e Marie afirmou que David é 'ridículo' na sua vida. Enervada, a concorrente gritou: «Deixa-me falar (...) Roças a falta de respeito (...) até agora tiveste um monólogo. És um manipulador». David responde: «Não tens capacidade de argumentação».

Marie chegou à exaustão e começou a chorar por sentir que o colega não a ouve: «É baixo a partir do momento em que não deixas a pessoa responder (...) Senti desrespeito nesta conversa. Não tolero. Mal educado (...)».

«Estás desesperado por ganhar isto»