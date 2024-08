Gritos e lágrimas: Cerimónia de acusação gera o caos na casa do Dilema! Saiba tudo o que aconteceu

Mafalda Castro mostra-se na praia após o parto! Veja as fotos da apresentadora

Durante a tarde desta quinta-feira, 8 de agosto, o infiltrado Renato Duarte regressou à casa do Dilema para mais uma cerimónia de acusação.

David Diamond começou por acusar Marie de lhe ter chamado caloteiro. «Está a trazer assuntos para dentro deste jogo de coisas pessoais, temos todos família lá fora...», explicou David, visivelmente incomodado com o comentário de Marie.

«Não vale tudo...», acrescentou o concorrente.

A concorrente justificou: «Eu disse isso em tom de brincadeira...», explicou Marie. A concorrente acusou ainda o colega de fazer jogo «sujo».

Veja o vídeo:

Também na Cerimónia de Acusação, os concorrentes acusaram David Diamond de ter feito um comentário insensível contra Nelson Lisboa. Veja aqui:

Igor Marchesi decidiu intervir e expôs: «Temos relativizado alguns comportamentos racistas e homofóbicos».

Perante a discussão do pai com Marie, Mafalda Diamond não conteve as lágrimas. Veja aqui: