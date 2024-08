Marie e David Diamond em alta tensão: «Tira-me o braço da frente!» Saiba tudo aqui!

De ir às lágrimas! Assim foi o emocionante reencontro de Rosa Bela com Carlos Areia

No Dilema, após a gala, o infiltrado Renato Duarte regressa à casa para fazer um balanço dos últimos acontecimentos do jogo.

Daniela Santos aproveitou o momento para revelar a sua desilusão com as opiniões de alguns colegas relativamente ao seu jogo e à sua proximidade com David Diamond.

Marie foi uma das concorrentes a manifestar-se sobre o assunto.

«Eu não sinto que esta amizade seja verdadeira, sinto que dá jeito ao David», considerou Marie.

«Tira-me o braço da frente!», reagiu David Diamond.

O concorrente colocou uma almofada a dividi-los, mas Marie baixou-a e pediu: «Deixa-me falar, por favor»

«Esteve aí muita gente sentada e nunca me passou o braço à frente», realçou o concorrente.

