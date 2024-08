Marie explode durante a gala e ameaça desistir em direto: «Com este ato, vai parecer que sou maluca»

Inês Morais sobre comentários maldosos: «Vejo tudo o que me dizem, tanto de bom como de mau (...) adoro!»

Em lágrimas, Cláudia Nayara abandona a casa do Dilema e dá 5000 euros à equipa... Descubra aqui

Mafalda Diamond desentende-se com o pai, David, por causa de Diogo Marcelino

David Diamond mostra-se incomodado com relação da filha com Diogo Marcelino: «Foi uma decepção total»

Após participação no Dilema, Cláudia Nayara ruma até ao Santuário de Fátima e leva objeto simbólico: «Não julguem o livro pela capa»

Ao longo da semana, Marie deixou claro que não confiava em David, afirmando: «Tu fazes-me quase gostar de ti outra vez, quando eu sei que não confio em ti».

Ainda assim, apesar das tentativas de entendimento e consenso entre ambos, a exibição das discussões durante a gala causou um grande impacto na concorrente: «Assinei um contrato para um reality show e acho que estou numa novela. (…) Acho que já há pessoas em personagens e acho que isto já está a ser muito manipulado. Eu esta semana fui claramente uma vilã».

O apresentador, Manuel Luís Goucha, mencionou que, durante a situação da queda de David Diamond, Marie se intrometeu num assunto que não lhe dizia respeito, resultando num «monólogo de ódio» contra o concorrente.

Marie, visivelmente frustrada, tomou uma posição: «Eu gostava de mostrar que queria sair hoje porque eu acho isto uma falta de respeito, sinceramente. Se for uma vilã, quero sair com estilo e com justiça. O estilo já tenho, a justiça não houve».

A concorrente também criticou a falta de transparência e os jogos sujos dentro da casa, mencionando que muitos participantes fingem gostar uns dos outros e comunicam através de códigos: «Não me identifico com essas atitudes. A minha família e eu temos valores, e não vou passar por vilã. Não consigo conviver em ambientes onde não há verdade, nem transparência. Já é muito difícil ser eu mesma numa sociedade como a nossa. Agora, com este ato, vão pensar que sou maluca, quando não sou».

Marie acusou ainda o «casal» Mafalda Diamond e Diogo Marcelino de não ser genuíno, insinuando que estão a alimentar uma «relação» apenas para chegar mais longe no programa.

A concorrente acusou também Mafalda Diamond de ter sido falsa consigo, sugerindo que Beatriz Prates não gostava de si e insinuando a Igor Marchesi que Marie queria beijar Diogo Marcelino.

Por outro lado, David Diamond descreveu Marie como uma pessoa inteligente e amiga, mas também extremamente sensível. O concorrente afirmou ter deixado de lado as desavenças com Marie e que algumas das questões levantadas pela colega não tinham a ver consigo.