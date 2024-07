Marie sente-se incomodada com David Diamond: «estavas a ver se tocavas na minha ferida»

Marie não poupou críticas a David, afirmando que o concorrente adota um comportamento de patrão: «Sinto que tens uma perceção de patrão. (…) Sinto que tu és aquele que manipula todas [as pessoas] e vende um tesouro para ir para o barco contigo e, à primeira oportunidade, queimas o barco e vais sozinho para o tesouro.»

A jovem mencionou que as últimas atitudes de David para com ela demonstravam rancor e irritação: «Estavas a ver se tocavas na minha ferida porque sabes que sou uma pessoa sensível. Acho que sabes perfeitamente o que é que estás a fazer aqui e acho hipócrita da tua parte a forma como tu manipulas as palavras a teu favor a toda a hora».

Marie acredita que David tem a necessidade de estar sempre no centro das atenções, o que o leva a manipular as situações e as pessoas ao seu redor: «tu dizes-me aquilo que queres ouvir para me manter próxima porque te sentes, de certa forma, ameaçado por mim (…) És muito viciado em holofote, estás sempre a ver se a câmara está virada», afirma.

Embora David tenha admitido não gostar de Marie, a concorrente afirmou que gosta dele: «Gosto. Por acaso gosto. (…) Eu não acho que tu tens de ser simpático. (…) Eu acho super corajoso, de certa forma, a personagem e a atitude que tu tens. A única parte que me preocupa é a nível pessoal, a nossa relação. É a partir do momento em que usas a tua inteligência para, de certa forma, me manipular. (…) Eu peço-te (...) é honestidade sempre porque, às vezes, sinto que ainda não sei se posso confiar a 100%.»

David, por sua vez, afirmou que pode fazer o que quiser desde que com "verdade, respeito e educação". O concorrente sublinhou que estão todos num jogo e que quem não está bem pode sair a qualquer momento.

Já na «emissão especial», quando questionado por Manuel Luís Goucha se se sentia ameaçado por Marie, David respondeu negativamente: «Não. (…) Não me sinto ameaçado por ninguém. Se me sentisse ameaçado ia-me embora».

O concorrente também negou achar que Marie seja maluca, mas reconheceu que vive num mundo próprio: «A Marie tem o mundo dela (…) Eu não acho normal, mas pronto, a minha normalidade não tem de ser a dela nem vice-versa».