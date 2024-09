Como é que uma seguidora se tornou melhor amiga e agente de Marie? Conheça a história

Flávio Furtado está de regresso com o TVI Extra! Conheça o painel de comentadores

Hilariante! Manuel Luís Goucha invade estúdio do «Dois às 10»... e acaba por falar do Dilema: «Tenho quatro favoritos...»

Marie foi expulsa do Dilema na gala de domingo passado, 1 de setembro. Esta semana, a ex-concorrente esteve no «Goucha» para fazer um balanço da sua participação no reality show e surpreendeu ao revelar qual a primeira coisa que fez quando regressou à vida real.

A ex-concorrente recordou a sua saída do «Big Brother Famosos», que se tornou uma fase difícil da sua vida.

Durante esse periodo complicado, Marie recebeu várias mensagens e comentários de uma rapariga chamada Catarina, que hoje em dia se tornou a sua melhor amiga e agente!

A ex-concorrente do Dilema explica-nos como tudo começou. Veja aqui: