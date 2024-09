Marie comenta a sua participação no Dilema: «Se eu tivesse o jogo do David, era morta»

Marie foi a concorrente expulsa do Dilema na gala do passado domingo. Esta quarta-feira, 4 de setembro, Marie esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no «Goucha».

A ex-concorrente fez um balanço da sua participação no Dilema e surpreendeu ao revelar qual a primeira coisa que fez quando regressou «à vida real».

Marie comentou as polémicas em que esteve envolvida dentro do programa e analisou o jogo de David Diamond, com quem protagonizou alguns desentendimentos dentro da casa.

«O jogo dele é massacrante?», questionou Manuel Luís Goucha.

«Lá dentro foi um bocado… mas também porque eu comecei a levar de forma muito pessoal. Ele tocava em coisas que me assombraram durante muitos anos», confessou.

«Ele é um grande jogador. Possivelmente o melhor jogador naquele jogo», considerou o apresentador.

«O foco é muito o prémio final e eu ia pela experiência…», revelou Marie.

«Uma pessoa como eu, é impossível ganhar um Reality Show em Portugal… As pessoas que gostam, gostam, mas os fanáticos não vão ser por mim porque eu sou muito contraditória», explicou a ex-concorrente.

«Se eu tivesse o jogo do David, eu era morta», considerou Marie.

«Como ele é homem e como é mais velho consegue ser atenuado…», rematou.

A ex-concorrente diz que está «cheia de trabalho» e fala dos seus projetos: «Quero criar o meu mundo, mais do que viajar o mundo».

Veja a conversa completa: