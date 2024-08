Marie e Igor Marchesi cada vez mais próximos… e já falam em beijo: «Senti uma atração…»

Vítima de «heterofobia»? David Diamond garante: «Todas as palavras que forem utilizadas eu vou jogar com elas»

Diana Lopes desiludida com jogo de Mafalda Diamond: «É um peão no jogo do Diogo (…) Está parva!»

No Dilema, a festa desta semana foi muito animada. Igor Marchesi a Marie dançaram muito agarradinhos e quase se beijaram!

Na Emissão Especial do Dilema desta sexta-feira, 9 de agosto, Manuel Luís Goucha conversou com a sós com Marie no abrigo.

A concorrente assistiu a imagens inéditas da festa da noite anterior, onde dançou muito próxima de Igor Marchesi. O apresentador confrontou a concorrente sobre os seus sentimentos relativamente ao colega.

«Eu senti que ele me queria beijar», começou por revelar Marie.

«Foi a primeira vez que eu senti uma atração…», confessou a concorrente.

«Acha que ele está mesmo encantado por si ou pode ser jogo?», questionou Manuel Luís Goucha.

«Eu já pensei nisso (…) mas eu senti mesmo que ele está a falar a verdade. Ontem ele estava mesmo a desejar-me, eu adorei a sensação», explicou Marie.

Igor Marchesi assume: «É óbvio que tenho vontade de beijar a Marie»

No Dilema, em clima de flirt, o Igor tece vários elogios a Marie e acaba por dizer-lhe que gostava de a beijar. A Marie fica muito envergonhada e garante que não vai haver beijo entre os dois. No entanto, em depoimento afirma que “lhe tira o chapéu” se ele conseguir dar-lhe a volta… Veja aqui: