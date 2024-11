Após ser alvo de polémica, Marie 'quebra silêncio': «Desculpem a todos os que feri suscetibilidades...»

Catarina Miranda e Daniela Ventura surgem juntas num evento! Veja as imagens

Marie, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do recente reality show «Dilema» , foi alvo de uma grande polémica relacionado com a Igreja.

A ex-concorrente está de volta às redes sociais e ‘quebrou’ o silêncio em relação a tudo o que tem acontecido nos últimos tempos.

«Relaxem, eu não fui fazer pouco dos cristãos, fui lá só orar ao senhor de forma descontraída, tal como eu sou, com tudo em todo o lado», começou por escrever no storie que publicou no Instagram.

Marie esclareceu ainda: «E era slime na mão, não um preservativo. Arranjem coisas mais interessantes, peguem, sei lá, numa galinha e adotem».

No final do texto, a ex-concorrente pediu desculpas pela sua atitude: «Desculpem a todos os que feri suscetibilidades, mas eu sou e sempre serei uma pessoa que leva a vida a brincar».