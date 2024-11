Esta segunda-feira, 4 de novembro, Marie partilhou com os seguidores uma fotografia do seu novo look. A ex-concorrente do Big Brother Famosos colocou extensões no cabelo até à cintura!

«Sou oficialmente uma sereia», escreveu Marie na legenda da publicação.

Os comentários não tardaram em surgir e os elogios ao novo look multiplicaram-se.

