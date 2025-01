Marie revela diagnóstico de bipolaridade e surto de euforia: «Sinto vergonha…»

Marie emitiu um comunicado para esclarecer que viveu recentemente um susto de euforia. Depois de se ver envolvida em várias polémicas recentes, a concorrente do Dilema e do Big Brother Famosos veio contar que foi diagnosticada com bipolaridade.

«Fui diagnosticada com bipolaridade recentemente e tem sido estranho para mim agora ter saído de um surto de euforia muito profunda e só agora entender o meu estado nos últimos tempos. Sinto vergonha mas ao mesmo tempo é algo que estava um pouco fora de controlo e estou agora finalmente junto de quem amo a aprender a viver da melhor forma e quero tirar o melhor disso. Desculpem a todos os que magoei», escreveu