Marlene emite comunicado sobre separação de Panelo: «Só quero estar no meu canto»

No TVI Extra de dia 4 de julho de 2024, Flávio Furtado leu um comunicado emitido por Marlene, a ex-namorada de Daniel Pereira, o ex-concorrente do Big Brother mais conhecido por Panelo, para esclarecer tudo o que se está a passar na sua vida, depois da separação polémica daquele que foi seu namorado durante muitos anos. «Eu sei a minha verdade, a única que existe (...) Tenho a consciência tranquila (...) Não preciso de me justificar» escreveu Marlene, que não se quer expor, para preservar a sua privacidade: «Nunca pedi por nada disto (...) Só quero estar no meu canto e seguir a minha vida em frente (...) Para mim, o Daniel é passado».

Veja tudo o que Marlene disse sobre a separação que tanto deu que falar fora do Big Brother:

Catarina Miranda reagiu às declarações dos ex-amigos e concorrentes da casa mais vigiada do país. A chef de cozinha escreveu na rede social "X": «Uma mulher que se senta para ouvir falar mal de outra, sabendo que a outra parte está coberta de razão. É só deplorável. Tal como um homem que vai a tv nacional rebaixar e humilhar quem lhe deu a mão quando ele não era nada é um triste. Foi livramento».

E ainda: «Agora rezem , mas rezem muito a todos os Santos deste mundo para que eu não abra a boca… porque nesse dia a casa vai a baixo».

Relembre aqui o momento da revelação...

Daniel Panelo e Margarida Castro estiveram no programa «Dois às 10» para esclarecer todos os rumores sobre a sua relação após o «Big Brother». Questionados por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, os ex-concorrentes confirmam que estão juntos, ainda que não tenha existido pedido de namoro oficial: «A vida corre muito bem (...) Não houve pedido, mas vou pedir em namoro», confirmou Daniel.

Mas não foi só sobre isto que se falou no TVI Extra. O Big Brother 2024 continuou a ser assunto, mas agora sobre outro "casal". David Maurício e Daniela Ventura estiveram em videochamada em direto, para falar sobre o estado da relação de ambos e fazer o balanço da experiência de ambos no Big Brother 2024. O tema da religião de Daniela, que deu muito que falar durante o programa, voltou a ser tema de conversa no programa de dia 4 de julho de 2024.

Os comentadores poderam fazer perguntas aos ex-concorrentes e Cinha Jardim aproveitou o momento para dar a sua opinião, sobre o jogo de Daniela. «Fiquei feliz que não tivesses ganho», disse Cinha com honestidade: «Para mim, não deixaste de ser prepotente, arrogante, má...» Daniela Ventura respondeu: «Houve maldade da sua parte na minha opinião».

Veja o momento completo: