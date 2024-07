Exclusivo! Marta Cardoso enfrenta Dilema: «Voltar a entrar num Reality show ou…»

Catarina Miranda vai mesmo desistir do Dilema? «Não me sujeito a isto...»

Marta Cardoso é a apresentadora do Extra do Dilema. Neste programa, os concorrentes são confrontados com vários dilemas, por isso, decidimos desafiar a apresentadora a responder a alguns também... Veja aqui as respostas às questões mais difíceis feitas pelo Digital da TVI:

Voltar a entrar num Reality show ou nunca mais apresentar o Extra?

Marta: Nunca mais apresentar o Extra, mas essa pergunta tem rasteira porque depende do Reality show. Se me convidarem para um ‘Survivor’ eu até pago para ir, agora se for um jogo destes mais à seria não.

Criar Instagram ou ter mais um filho?

Marta: Criar Instagram não, mas também ter mais um filho Deus me ajude… Ajuda do público!

Apresentar o Extra em dupla ou nunca mais ter comentadores?

Marta: Em dupla! Eu divido a minha cadeira…

Fazer manhãs ou fazer noites?

Marta: Sempre noites! Até porque nas primeiras três horas da manhã o meu cérebro funciona às prestações, ou funciona o tico ou funciona o teco. É melhor à noite que é mais seguro.