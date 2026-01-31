Ao Minuto

Há 42 min
Partiram mesmo tudo. Renata Reis e Nufla mostram vídeo onde descarregam a raiva e destroem a sala

Há 2h e 16min
De malas feitas, Inês larga tudo para viver com Dylan: «Vamos viver para...»

Há 2h e 43min
Oficialmente noivos? Inês e Dylan já têm planos para o casamento: «Vai ser este ano ou para o próximo»

Hoje às 18:49
Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

Hoje às 16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Hoje às 16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

Hoje às 16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Hoje às 16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Hoje às 15:16
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira proporciona experiência única ao filho Tiago: «A primeira vez...»

Hoje às 13:30
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»

Hoje às 11:10
Já não esconde! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de Guilherme Baptista em vídeo único

Hoje às 10:48
Joana Diniz anuncia fim de um ciclo com despedida marcante: «Cumpriu o seu propósito»

Hoje às 10:15
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Ontem às 22:11
Romance à vista? Cláudio Ramos reage a aproximação de Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Deus queira que ela engravide»

Ontem às 21:47
Marcia Soares e Francisco Monteiro deixam fãs em êxtase com declaração pública: «Seremos aquilo que quisermos ser»

Ontem às 18:58
Marcelo Palma quebra o silêncio sobre afastamento de Afonso Leitão: «Nunca mais»

Ontem às 17:48
Morte de Maycon Douglas foi um acidente? Marcelo Palma responde sem rodeios: «Não acredito ainda»

Ontem às 17:28
Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Depois de um carro de Maycon Douglas dar à costa, há uma fotografia dos destroços que está a circular na Internet e a levantar algumas questões.

Quase um mês depois do desaparecimento de Maycon Douglas, que acabou por ditar a sua morte trágica, o carro do ex-concorrente do Secret Story 8 deu à costa, mas há uma imagem a circular nas redes sociais que está a gerar indignação.

No Instagram, Bruno Caetano, repórter do Dois às 10, da TVI, divulgou uma fotografia dos destroços da viatura, que estava submersa no mar da Nazaré desde dia 31 de dezembro, e há um pormenor relacionado com o travão de mão que o deixou intrigado.

«O carro de Maycon Douglas deu à costa... precisamente no mesmo local onde apareceu o corpo. Há algo que chama a atenção nesta foto... A marcha atrás está posta e o travão de mão está puxado... Dá que pensar... Será por isso que alguns amigos foram ouvidos, mesmo depois do funeral de Maycon?», começou por escrever.

«Venha de lá essa dupla de pseudo investigadores medíocres, à qual meia dúzia de pessoas dá ouvidos, explicar isto agora...», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

