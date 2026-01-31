Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»

Caso Maycon. Renata Reis quebra o silêncio sobre os resultados da autópsia: «Eu sei (…) para mim é lógico»

Caso Maycon Douglas: Viatura submersa há quase um mês surge no local onde foi encontrado o corpo

Marcelo Palma revela deta-lhes anteriores ao desaparecimento de Maycon Douglas: «Ligava-me muitas vezes (...) podia ser uma chamada de atenção»

Quase um mês depois do desaparecimento de Maycon Douglas, que acabou por ditar a sua morte trágica, o carro do ex-concorrente do Secret Story 8 deu à costa, mas há uma imagem a circular nas redes sociais que está a gerar indignação.

No Instagram, Bruno Caetano, repórter do Dois às 10, da TVI, divulgou uma fotografia dos destroços da viatura, que estava submersa no mar da Nazaré desde dia 31 de dezembro, e há um pormenor relacionado com o travão de mão que o deixou intrigado.

«O carro de Maycon Douglas deu à costa... precisamente no mesmo local onde apareceu o corpo. Há algo que chama a atenção nesta foto... A marcha atrás está posta e o travão de mão está puxado... Dá que pensar... Será por isso que alguns amigos foram ouvidos, mesmo depois do funeral de Maycon?», começou por escrever.

«Venha de lá essa dupla de pseudo investigadores medíocres, à qual meia dúzia de pessoas dá ouvidos, explicar isto agora...», acrescentou.