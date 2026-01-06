Ao Minuto

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

«Meio ano mais feliz da minha vida»: Fanny Rodrigues comemora data especial com o namorado

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”
O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Há novas informações sobre o desaparecimento de Maycon Douglas que estão a agitar a investigação.

Maycon Douglas foi visto pela última vez num bar na zona da Nazaré, no passado dia 31 de dezembro. O seu paradeiro continua desconhecido, mas agora há novos detalhes revelados por amigos do ex-concorrente do Secret Story 8 que estão a agitar a investigação.

No Dois às 10 desta terça-feira, 5 de janeiro, dois amigos de Maycon falaram com Bruno Caetano, o repórter da Crónica Criminal, e contaram o que se passou antes de o jovem ter sido dado como desaparecido.

«Houve uma discussão, possivelmente entre ele e a rapariga que o acompanhou até casa. Sei que se chatearam e sei que me disseram que ele foi visto a sair. Não sei se sozinho, não sei se acompanhado e não sei para onde», revelou o amigo.

Segundo um desses, Maycon saiu de um bar na Nazaré, acompanhado por uma amiga especial. «No dia a seguir acordei com uma chamada de um amigo a dizer que ninguém sabia dele», adiantou.

De acordo com as informações divulgadas pelos próprios, Maycon partilhava a sua localização com os amigos num grupo, mas deixou de o fazer às cinco da manhã do dia 31 de dezembro. Contudo, existiram mensagens, alegadamente, enviadas do seu telemóvel depois das 05h30. 

