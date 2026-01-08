Ao Minuto

Acompanhe ao minuto
O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro - TVI

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

O desaparecimento e subsequente falecimento de Maycon Douglas já é notícia do outro lado do Mundo. As investigações para averiguar as causas da morte continuam a decorrer.

A morte de Maycon Douglas tem sido o tema central da atualidade informativa no nosso País, mas o mediatismo do caso fez com que fosse notícia do outro lado do Mundo. Vários meios de comunicação do Brasil (a terra natal do ex-concorrente do Secret Story 8) noticiaram o falecimento do jovem, de 25 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de 31 de janeiro e cujo corpo deu à costa na praia do Sul, na Nazaré, esta quarta-feira, 7 de janeiro.

O site Metrópoles é um desses exemplos. «DJ brasileiro Maycon Douglas é encontrado morto em praia de Portugal», pode ler-se no título.

A CNN Brasil também não ficou indiferente à tragédia. «O DJ brasileiro Maycon Douglas morreu aos 26 anos em Portugal. O corpo do jovem foi encontrado nesta quarta-feira (7) na Praia do Sul, na Nazaré, próximo ao local onde o carro dele havia sido localizado submerso no mar. Maycon estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro», escreveu. 

Já o G1, que pertence ao grupo da emblemática TV Globo, noticiou: «DJ brasileiro é encontrado morto em Portugal; caso é investigado como homicídio. O corpo de Maycon Douglas apareceu em uma praia de Nazaré, sete dias após seu desaparecimento. O carro dele já havia sido encontrado submerso em outro ponto da costa da cidade.»

A Billboard Brasil, versão brasileira da americana Billboard (conhecida por ser uma das maiores plataformas informativas sobre o mundo da música), fez questão de dar destaque a Maycon de uma forma mais leve. «Quem foi Maycon Douglas? DJ brasileiro fez carreira em Portugal», pode ler-se, no título do artigo que fala sobre a vida do jovem DJ.

Mas há mais. No site Veja, a morte de Maycon também teve nos temas da atualidade - «O que se sabe sobre a morte do DJ brasileiro Maycon Douglas, encontrado em praia de Portugal» -, bem como no site UOL - «Quem é o Dj Maycon Douglas, brasileiro encontrado morto em Portugal».

