Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Maycon Douglas fez um direto nas redes sociais horas antes de desaparecer e há um detalhe que não passou despercebido dos fãs, agora que as imagens estão a ser amplamente divulgadas nas redes sociais.

Num excerto desse mesmo direto, feito no Instagram e divulgado na rede social X (pode ver aqui), vários internautas notaram que o ex-concorrente do Secret Story 8 não sorriu uma única vez.

«Estava com um olhar triste», «Única coisa que me saltou logo à vista nesse vídeo é que o Maycon não sorriu uma única vez», «E o olhar...sem vida...», «Olhar apagado, como se tivesse um fardo dentro dele», pode ler-se, nos comentários dessa mesma publicação.

No fim desse mesmo direto, Maycon aproveitou para desejar um bom ano aos fãs. «Família, bom ano para vocês. Não queiram que as coisas corram bem em 2026 só agora no início, vão até ao final, pelo menos até ao Carnaval. Beijinho a todos, love you all [amo-vos a todos], obrigado aí pelo apoio. Estamos juntos, boas entradas, aproveitem a sério com os vossos, festejem muito, divirtam-se muito. 2025 foi um ano complicado para muita gente, mas 2026 vai correr bem», disse.