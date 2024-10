Miguel Vicente vai ser pai e não esconde emoção ao recordar presente: «Os meus fãs trataram disso»

Cláudia Nayara reage a pergunta difícil de Rúben Rua: «Não me faças isso»

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, vai ser pai pela primeira vez. Hoje, o ex-concorrente juntou-se a Manuel Luís Goucha no programa da tarde do apresentador, para falar desta nova fase que se avizinha...

Após ter enfrentado polémicas e desafios mediáticos após a sua participação no 'Big Brother 2022' e 'Big Brother - Desafio Final', o ex-concorrente está agora a viver um feliz lado de Beatriz, a sua companheira há cerca de um ano. O casal aguarda o primeiro filho: «Trouxe-me o amor genuíno».

De enxoval feito, Miguel Vicente revelou ter contado com a ajuda dos seguidores: «Os meus fãs trataram disso».

«Estou muito feliz e a viver uma das melhores fases da minha vida», revela Miguel, que vai ser pai de um menino, o Duarte: «Queria um menino para assegurar o nome da minha família e dar continuidade. Um menino é sempre diferente de uma menina».

A gravidez de Beatriz, já vai no sétimo mês: «A primeira vez que ouvi o coração do meu filho, emocionei-me imenso. Foi um momento indescritível», confessou.

«Estou muito entusiasmado. Quero ser um pai presente e construir uma relação forte com o meu filho»