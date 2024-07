Miguel Vicente conta história inusitada sobre pedido de namoro a Beatriz Castro: “Ela não aceitou…”

Teresa Silva despede-se do «Big Brother» e partilha reflexão: «Passei momentos mais que bons...». Saiba tudo

A Casa dos Segredos está a chegar à TVI! Saiba qual o valor do prémio final!

Inês Morais pronuncia-se e quebra o silêncio: «As pessoas que não simpatizavam com a Daniela votaram em mim (...) Chorem menos»

Miguel Vicente fala pela primeira vez do polémico vídeo íntimo: «Não queria sair de casa (...) Deitou-me muito a baixo»

Hoje, dia 12 de julho de 2024, sexta-feira, Miguel esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10, depois de ter revelado nas redes sociais que a sua namorada, Beatriz Castro, está grávida, estando por isso o ex-concorrente e vencedor do Big Brother a preparar-se para ser pai pela primeira vez!

Miguel Vicente não só falou da gravidez, como contou toda a história sobre como conheceu Beatriz. Tudo aconteceu numa noite, através de alguns amigos, mas houve um detalhe que foi inusitado: «Ela não gostava muito de mim (...) Julgou-me muito por aquilo que ouvia», contou Miguel. No momento do pedido de namoro, o ex-concorrente do Big Brother admite que já tinha bebido uns copos a mais, o que levou a namorada a não aceitar o pedido. Perceba tudo:

Miguel Vicente contou como descubriu a gravidez e revelou um detalhe inesperado: «A minha irmã soube primeiro que eu». Ora Veja:

Miguel Vicente fez ainda uma revelação sobre o sexo do bebé. Saiba tudo:

Um vídeo íntimo de Miguel Vicente foi divulgado sem o seu consentimento no Whatsapp, há meses atrás, e o vencedor do Big Brother nunca se sentiu preparado para falar no assunto, até ao dia de hoje.

O delicado assunto do vídeo de Miguel Vicente acabou por ser abordado por Cristina Ferreira. «Pedi autorização ao Miguel» começou por explicar a apresentadora das manhãs da TVI, revelando que já tinha sido feito convite a Miguel Vicente para se pronunciar sobre o vídeo, mas este nunca o fez, até hoje: «Nunca te sentiste à vontade (...) Estamos a falar de um crime».

Miguel Vicente acabou mesmo por chorar, ao recordar tudo o que sentiu ao ver o vídeo ser partilhado contra a sua vontade, momento este em que chegou a acreditar que a sua vida tinha acabado: «Foi um momento muito difícil da minha vida (...) Não queria sair de casa (...) Deitou-me muito abaixo»

Veja aqui a conversa completa de Cristina Ferreira e Miguel Vicente no Dois às 10.