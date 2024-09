Irmã de David Maurício dá novidades após momento polémico: «A todas as pessoas que vêm para aqui deitar o seu ódiozinho»

Miguel Vicente está a viver uma fase bonita da sua vida. O vencedor do Big Brother 2022 está à espera do primeiro filho e tem partilhado nas redes sociais alguns momentos ternurentos com a companheira, Beatriz Castro.

Veja aqui:

Esta segunda-feira, 2 de setembro, Miguel Vicente partilhou com os seguidores uma fotografia especial. O vencedor do BB22 está a ver «pela primeira vez» a sua edição do programa.

Veja aqui: