Miguel Vicente está noivo: Ex-concorrente pede namorada em casamento e mostra tudo!

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, está noivo. O ex-concorrente pediu a namorada em casamento e partilhou o momento nas redes sociais, bem como a fotografia do anel de noivado.

Num vídeo publicado no Instagram, Miguel Vicente revelou que surpreendeu a família na noite de natal ao fazer o pedido durante o jantar e mostrou o momento, seguido de uma imagem do anel.

«Olá, feliz Natal a todos, estou a fazer este vídeo para partilhar com vocês uma notícia que me deixou muito feliz. Ontem, no jantar de Natal, pedi a Beatriz em casamento e ela disse que «sim»», revelou Miguel Vicente, mostrando depois um excerto do momento do pedido, repleto de euforia.

Veja o vídeo em baixo:

Recorde-se que Miguel Vicente e Beatriz Castro estão à espera do primeiro filho, um menino, que se vai chamar Duarte. A notícia da gravidez foi tornada pública em julho deste ano, através de um vídeo nas redes sociais do ex-concorrente.