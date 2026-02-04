Ao Minuto

Há 2h e 5min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 2h e 15min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Hoje às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Hoje às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Hoje às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Hoje às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Hoje às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Hoje às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Hoje às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Hoje às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Hoje às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Hoje às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Hoje às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Hoje às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Hoje às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Hoje às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Hoje às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Hoje às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Foi um dos momentos mais esperados e fez história. O primeiro «amo-te» destes concorrentes tornou-se o vídeo mais viral de sempre dos realities da TVI, somando 21 milhões de visualizações no YouTube.

Moisés Figueira e Sara Sistelo entraram n'O Triângulo em 2023 e foi naquela casa que se apaixonaram. O casal continua junto até hoje, mas o início desta história de amor foi conturbada. Aliás, quando os dois disseram «amo-te» pela primeira vez, uma legião de fãs ficou em êxtase e é, até à data, o momento que mais viralizou no Youtube da TVI.

Tudo aconteceu no dia 20 de maio de 2023. Moisés Figueira e Sara Sistelo mostram-se mais próximos do que nunca e, durante uma acesa troca de beijos escaldantes, acabaram por assumir os sentimentos que nutriam um pelo outro.

Pode ver aqui as imagens, que contam com 21 milhões de visualizações:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Moisés Figueira e Sara Sistelo

