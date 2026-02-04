Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Moisés Figueira e Sara Sistelo entraram n'O Triângulo em 2023 e foi naquela casa que se apaixonaram. O casal continua junto até hoje, mas o início desta história de amor foi conturbada. Aliás, quando os dois disseram «amo-te» pela primeira vez, uma legião de fãs ficou em êxtase e é, até à data, o momento que mais viralizou no Youtube da TVI.
Tudo aconteceu no dia 20 de maio de 2023. Moisés Figueira e Sara Sistelo mostram-se mais próximos do que nunca e, durante uma acesa troca de beijos escaldantes, acabaram por assumir os sentimentos que nutriam um pelo outro.
Pode ver aqui as imagens, que contam com 21 milhões de visualizações:
Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Moisés Figueira e Sara Sistelo