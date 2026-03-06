Ao Minuto

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

  • Secret Story
  • Há 2h e 1min

Tinha apenas 25 anos e não resistiu a um trágico acidente que aconteceu em alto-mar.

Morreu uma estrela de um dos reality shows mais emblemáticos de sempre. Todd Morgan Meadows, um dos participantes de Pesca Radical, o reality transmitido pelo Discovery Channel há vários anos, caiu no mar do Alasca e acabou por perder a vida.

A notícia foi avançada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, que revelou que o acidente aconteceu a 25 de fevereiro, a cerca de 270 quilómetros do norte de Dutch Harbor, nas ilhas Aleutas.

Já este mês, o capitão do barco em que seguia, Rick Shelford, recorreu às redes sociais para lhe prestar uma sentida homenagem. 

«25 de fevereiro de 2026 foi o dia mais trágico na história do Aleutian Lady, no Mar de Bering. Perdemos o nosso irmão, Todd Meadows», começou por escrever, numa partilha feita no Instagram, onde revela que «Todd era família» para toda a tripulação.

E prosseguiu: «O seu sorriso era contagiante, e o som da sua gargalhada a subir as escadas da cabine de comando ou a ecoar pelo altifalante do convés é algo que levaremos connosco para sempre. O amor do Todd pelos seus filhos, pela sua família e pela sua vida era evidente em tudo o que fazia. Trabalhava arduamente, amava profundamente e trazia alegria a todos à sua volta.»

«Neste momento, os nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar totalmente. O Todd fará para sempre parte deste barco, desta tripulação e desta irmandade. Embora o tenhamos perdido demasiado cedo, o seu legado viverá através dos seus filhos e em cada memória que guardamos dele. Descansa em paz, irmão, até nos encontrarmos novamente», findou.

Pode ver aqui:

 

