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Músculos, atitude e sensualidade: Homens do Secret Story 10 deixam pouco à imaginação. E nós temos as fotos - TVI

Músculos, atitude e sensualidade: Homens do Secret Story 10 deixam pouco à imaginação. E nós temos as fotos

  • Secret Story
  • Ontem às 19:00

São jogadores, empresários e artistas. Mas dentro e fora da casa, os homens do Secret Story 10 têm uma coisa em comum: uma presença que ninguém consegue ignorar.

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Os concorrentes do Secret Story 10 provam que o talento para o jogo não é o único trunfo que trazem para a casa mais vigiada do País. No Instagram, os homens do reality show da TVI mostram uma faceta que vai muito além das câmeras e as fotografias falam por si.

Antes de entrarem na casa, vários participantes já conquistavam seguidores com imagens que revelam sensualidade, atitude e uma confiança que não passa despercebida.

João, o "Golden Boy" de Massamá, trocou o basquetebol pelo wrestling e trouxe consigo músculos e carisma em doses iguais. Hugo, de Felgueiras, organiza festas, cria sunsets e conquista multidões, sendo o Instagram apenas mais um palco para a sua confiança natural. Norberto gere mais de 400 estudantes no Porto com uma personalidade irreverente que não passa despercebida dentro nem fora da casa. Ricardo João chegou dos Países Baixos para ganhar e é descontraído, vaidoso e com um cabelo que já é, por si só, uma declaração de intenções.

Diogo, o futebolista de Santa Maria da Feira prefere arriscar a arrepender-se, algo que nas fotografias se nota com toda a clareza. Hélder é osteopata, ex-tenente do Exército e ex-modelo: o concorrente de Celorico de Basto já fez um pouco de tudo na vida e cada imagem parece confirmar isso. Tiago, de Sines, divide-se entre o surf, o skate, a música e os enchidos do pai, com uma energia a cem à hora que transborda para tudo o que partilha. Pedro cresceu com desafios, mas transformou tudo em força: o recém-formado em Turismo de Lousada prova que as melhores histórias são as que custam a escrever.

Caio veio de São Paulo com o beatbox debaixo do braço e uma missão social no coração, trazendo arte, garra e uma presença impossível de ignorar. Ricky cresceu entre a Suíça e Portugal e aprendeu cedo a não precisar de ninguém, sendo emocionalmente inabalável e fisicamente impossível de ignorar.

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

 

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