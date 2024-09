David Diamond «merece ganhar o programa»? Nelson Lisboa e Diana Lucas respondem!

Irmã de David Maurício dá novidades após momento polémico: «A todas as pessoas que vêm para aqui deitar o seu ódiozinho»

Diana Lucas e Nelson Lisboa, foram os últimos concorrentes a serem expulsos do Dilema. Esta manhã, 3 de setembro, os dois ex-concorrentes estiveram presentes no programa «Dois às 10» onde fizeram um balanço desta experiência.

Sobre David Diamond, Cristina Ferreira começou por questionar: «Ele merece ganhar o programa?».

«Pelo esforço que teve, sim», respondeu Diana Lucas. «Depende do ponto de vista. Pelo esforço, não pela qualidade de jogo. No meu entender, isto não tem qualidade, é quantidade, mas não tem qualidade. Pelo esforço e dedicação, sim. Ele não dormia», disse Nelson Lisboa.

«O País quer um vencedor de um programa que faça um jogo a magoar outras pessoas?», questionou Cláudio Ramos. «Eu queria acreditar que não, mas nós baseamo-nos nas salvações. Se ele está a ser salvo, à partida…», respondeu Nelson Lisboa.

«O facto é que ele foi sempre o primeiro salvo. Ele depois não é má pessoa, portanto, eu acho que ele perde a noção das coisas que faz depois no jogo e depois é aí que ele ultrapassa», disse Diana

«Jogo não é boicotar provas. Pelo esforço que ele teve e dedicação…sim», continuou.

Nelson Lisboa acabou por recordar que o ambiente da casa já não estava ‘fácil’: «Sim, foi complicado, é extremamente complicado. Tentava abstrair-me, pensar em alguma coisa de fora, e conseguia mesmo distrair-me (…) É um desconforto. Nunca me senti bem no meio do conflito. Já estava a sentir-me desconfortável de estar ali. Era muito cansativo», acrescentou.

«Sinto que o David gosta de mim verdadeiramente», concluiu.