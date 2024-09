Daniela Santos perdeu-se no jogo de David Diamond? Nelson Lisboa lamenta: «Nunca pensei…»

David Diamond dividiria o prémio final do Dilema com Mafalda? Veja a resposta!

Nelson Lisboa foi um dos últimos concorrentes a abandonar a casa do Dilema na semifinal, dia 1 de setembro. Nelson esteve esta sexta-feira, 6 de setembro, marcou presença no «Goucha» para fazer um balanço da sua participação no programa.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, o médium partilhou a sua opinião sobre os quatro finalistas do Dilema: David Diamond, Bernardina Brito, Daniela Santos e Mafalda Diamond.

Nelson Lisboa começou por analisar o jogo de David: «É como uma criança a quem deram um brinquedo…»

«Se há alguém que quer aquilo e que sonhou com aquilo é o David», considerou Nelson Lisboa.

«Felizmente eu tive a sorte de conhecer este lado emotivo e humano do David», acrescentou.

O ex-concorrente comentou o jogo de Daniela Santos: «penso que se perdeu ali um bocadinho eu sinceramente nunca pensei que a Daniela pudesse cair no jogo do Diamond», observou.

«E eu ainda lhe cheguei a dizer isso lá dentro, ela não quis muito bem aceitar o que eu lhe estava a dizer eu dizer ‘Daniela, ‘tu estás a cair precisamente no que o David quer porque ele estuda tudo muito bem ‘, e tive aqui um bocadinho de pena porque ela está a mostrar aqui uma versão que eu acho que não a está a defender de todo», recordou o ex-concorrente.

Veja a conversa completa: