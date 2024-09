Goucha deixa Nelson Lisboa emocionado: «Se eu tivesse um filho, adoraria que fosse como tu...»

David Diamond dividiria o prémio final do Dilema com Mafalda? Veja a resposta!

Nélson Lisboa abandonou a casa do Dilema na semifinal do programa, no passado domingo, 1 de setembro. Esta sexta-feira, dia 6, o ex-concorrente marcou presença no «Goucha» para fazer um balanço da sua participação no programa.

Manuel Luís Goucha teceu vários elogios ao jogo de Nélson, confessando que é o único concorrente de quem é amigo: «Eu sou teu amigo, tenho muito orgulho nisso. És uma pessoa que eu admiro muito»

«Se eu tivesse um filho, adoraria que fosse como tu...», acrescentou o apresentador.

Nelson Lisboa emocionou-se com as palavras de Manuel Luís Goucha e retribuiu os elogios.

O ex-concorrente do Dilema falou ainda sobre os seus planos para o futuro, garantindo que quer explorar mais a sua ‘veia artística’ e manter as consultas de mediunidade.

Veja a conversa completa: