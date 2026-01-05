Cristina Ferreira reage às opiniões distintas dos comentadores sobre Noélia: «Não acho que é a coitadinha»

Esta manhã no Dois às 10, Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz debateram diferentes pontos de vista em relação à prestação da recruta Noélia na Primeira Companhia. As opiniões dos comentadores são opostas, mas o que é certo é que Noélia está a dar que falar. Foi com base nessa premissa que a apresentadora da TVI também resolveu dar a sua opinião.

Durante a conversa, Cristina Ferreira expôs a sua perspetiva em relação à concorrente: «Não acho que é coitadinha», e acrescentou ainda: «Ela é um balanço: é chata sim, enerva sim. Os outros é que estão a escorregar na casca da banana», disse com convicção.

Todos concordaram que Noélia está a ser no programa aquilo que é na sua vida e que a postura da recruta é semelhante à que teve em reality shows anteriores.

Veja o vídeo.