Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

Ao Minuto

Ontem às 21:28
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 16:36
Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Francisco Monteiro não fica em «silêncio» e volta a picar Marcia Soares. Fãs pedem: «Podem beijar logo?»

Ontem às 16:26
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:21
Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Poderosas! Estas são as mulheres que venceram reality shows em Portugal: e estão cada vez mais sexy

Ontem às 15:57
Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Ontem às 15:07
«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

«Respeitem isto». Desesperada, Vânia Sá faz revelação: «Tenho um transtorno obsessivo-compulsivo»

Ontem às 12:24
Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

Ontem às 11:33
Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ruben Silvestre quebra o silêncio sobre estado de saúde e faz um desabafo preocupante

Ontem às 11:09
«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

«Nunca ficou mais fácil»: Bruna Gomes partilha dor que vive desde os 18 anos

Ontem às 10:38
Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”
04:25

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:34
Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação
02:56

Liliana e Fábio preparam-se para dar um passo importante na relação

Ontem às 10:21
Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»
02:49

Ao lado de Fábio, Liliana assume contacto com Zé: «Se estiveres disponível…»

Ontem às 10:21
Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”
02:49

Fábio reage a notícias sobre Zé: “Temos advogados, temos agentes por trás de nós…”

Ontem às 10:15
Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”
03:18

Liliana e Fábio revelam ameaças: “Rezavam para que o avião caísse”

Ontem às 10:12
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
04:38

Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário

Ontem às 10:11
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»

Ontem às 10:10
Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família
04:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Acompanhe ao minuto
Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta - TVI

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

Uma recruta da 1ª Companhia fez revelações surpreendentes que deixaram a base virada do avesso: e a acreditar que ela possa estar grávida.

No passado domingo, 25 de janeiro, Noélia fez uma revelação aos colegas da 1ª Companhia que os deixou muito curiosos, e até desconfiados. A recruta contou que, desde que entrou no programa da TVI, ainda não teve a menstruação e Sara Santos ficou logo em alerta, lançando para cima da mesa a possibilidade de a colega estar grávida. 

«Ainda não voltaste a ter? Será que estás grávida?», perguntou Sara Santos. «Grávida não estou (…). Eu não fiz nada desde que estou aqui, eu não tenho marido aqui», disse Noélia, muito convicta.

Os colegas aproveitaram para fazer algumas perguntas mais atrevidas sobre a intimidade da ex-concorrente do Big Brother, e esta não hesitou em responder. «Eu estava tomando a pílula até dia 31 quando fiz o amor! (…) Pois, isso eu não sei, eu não me sinto grávida!», confidenciou.

Rodrigo Castelhano, que ainda estava dentro da base à data desta conversa, atirou de imediato: «Já estiveste grávida? Não? Então não sabes o sentimento».

Sara Santos acrescentou ainda: «Olha, tem dormido à tarde, tem andado com mais sono! Olha que engraçado, seres uma recruta grávida… Eu também só descobri que estava grávida ao final de três meses e o período veio-me sempre naqueles três meses (…)»

Já pensativa, Noélia anuiu: «Pois olha, não sei… Não, não acredito»

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Continue a ler

Mais Vistos

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Big Brother
Ontem às 21:28
1

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Big Brother
Ontem às 16:26
2

Rúben da Cruz está de luto e faz partilha de partir o coração: «Uma parte de mim morreu»

Big Brother
27 jan, 18:05
3

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

27 jan, 18:53
4

Irreconhecível! A impressionante transformação de Noélia Pereira… Veja o mais recente Antes e Depois!

Big Brother
12 jul 2023, 15:07
5

Liliana e Fábio vivem «lua de mel» num dos destinos mais românticos (e mágicos) da Europa

27 jan, 15:53
6

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Big Brother
27 jan, 19:41
7

Farpa a Daniel Gregório? Vídeo de Liliana Filipa dá que falar: «No melhor pano cai a pior nódoa»

27 jan, 15:41
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Big Brother
Ontem às 16:26

Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

Big Brother
27 jan, 19:41

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Big Brother
Ontem às 21:28

Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar

Ontem às 08:38
02:48

A ferver! Andrea Soares em conflito com Rui Freitas: «Estás com uma atitude rude»

1ª Companhia
Ontem às 16:01

Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

27 jan, 18:53