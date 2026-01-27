Há uma grávida dentro da 1ª Companhia? As revelações bombásticas que deixaram os recrutas em alerta

No passado domingo, 25 de janeiro, Noélia fez uma revelação aos colegas da 1ª Companhia que os deixou muito curiosos, e até desconfiados. A recruta contou que, desde que entrou no programa da TVI, ainda não teve a menstruação e Sara Santos ficou logo em alerta, lançando para cima da mesa a possibilidade de a colega estar grávida.

«Ainda não voltaste a ter? Será que estás grávida?», perguntou Sara Santos. «Grávida não estou (…). Eu não fiz nada desde que estou aqui, eu não tenho marido aqui», disse Noélia, muito convicta.

Os colegas aproveitaram para fazer algumas perguntas mais atrevidas sobre a intimidade da ex-concorrente do Big Brother, e esta não hesitou em responder. «Eu estava tomando a pílula até dia 31 quando fiz o amor! (…) Pois, isso eu não sei, eu não me sinto grávida!», confidenciou.

Rodrigo Castelhano, que ainda estava dentro da base à data desta conversa, atirou de imediato: «Já estiveste grávida? Não? Então não sabes o sentimento».

Sara Santos acrescentou ainda: «Olha, tem dormido à tarde, tem andado com mais sono! Olha que engraçado, seres uma recruta grávida… Eu também só descobri que estava grávida ao final de três meses e o período veio-me sempre naqueles três meses (…)»

Já pensativa, Noélia anuiu: «Pois olha, não sei… Não, não acredito»