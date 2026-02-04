Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Ao Minuto

Há 3h e 18min
Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Há 3h e 28min
Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Liliana Oliveira anuncia novidade bombástica: «Desta paixão, nasce...»

Ontem às 18:37
Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Mudança extrema! Joana Diniz aposta em novo visual arrojado e é inundada de elogios: «O mulherão voltou»

Ontem às 18:13
«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 17:01
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 16:31
Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

Ontem às 15:46
Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Carolina Pinto «afasta-se» das redes sociais e gera onda de preocupação. Mas há um motivo forte

Ontem às 15:44
Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:28
A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

Ontem às 15:04
Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Francisco Monteiro e Marcia Soares já falam de amor. Este é o ponto de situação sobre a relação dos dois

Ontem às 13:01
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Ontem às 12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Ontem às 12:01
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Ontem às 12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Ontem às 11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Ontem às 11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

Ontem às 11:24
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Ontem às 11:21
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Acompanhe ao minuto
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez - TVI

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Noélia Pereira enfrenta suspeitas de gravidez após atraso menstrual, mas mantém-se tranquila e decidiu adiar o teste até à próxima semana.

As suspeitas sobre uma possível gravidez de Noélia são cada vez maiores. Tudo começou com a recruta a admitir estar com um atraso na menstruação, há uma semana. O que é certo que a menstruação continua atrasada e a algarvia tem que tomar uma decisão.

Devido a um atraso na menstruação que tem vindo a notar, Noélia Pereira vê-se obrigada a falar do assunto com a enfermeira da base da 1.ª Companhia. A recruta explicou detalhadamente aquilo que tem sentido. Dentro da base as opiniões dividem-se em relação à possível gravidez de Noélia e a própria acha estranho já estar grávida visto que deixou de tomar métodos contraceptivos recentemente.

«Estou tranquila, não acho que esteja grávida coisa nenhuma. Elas pensam isso porque estou aqui o mês de janeiro inteiro e ainda não me apareceu», começou por dizer, sendo de imediato questionada: «Ainda não apareceu?».

Noélia esclareceu: «Não. As outras já tiveram não sei quantas vezes. Eu tomei a pílula durante muitos anos e houve até meses em que a tomava de forma contínua para não ter menstruação. Além disso, tenho tido alguns calores noturnos, sintomas semelhantes aos que algumas mulheres sentem quando estão a entrar na menopausa, e eu já senti algumas dessas coisas”.

Posto isto, a recruta tomou a decisão de só fazer o teste para a próxima semana, caso a menstruação não surja entretanto.

Veja o vídeo.

Continue a ler

Mais Vistos

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

3 fev, 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

Ontem às 17:01
2

«Vem aí o terceiro filho?»: Marisa e Pedro respondem à pergunta que os fãs não param de fazer

Ontem às 18:13
3

Dupla conquista. Após vencer Francisco Monteiro, novo amor de Bárbara Parada lança projeto que une ainda mais o casal

Ontem às 15:44
4

Foi Instrutor na 1ª Companhia, agora dá ordens num lugar diferente. Conheça a nova profissão de Paulo Marques

3 fev, 16:53
5

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

Ontem às 18:03
6

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

3 fev, 16:19
7

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

3 fev, 22:06
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:20

Instrutor Chefe volta a repreender os recrutas: «Isto é dar o vosso melhor?»

1ª Companhia
3 fev, 23:04
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
3 fev, 17:38
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

1ª Companhia
3 fev, 18:05
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
3 fev, 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
3 fev, 09:37