Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

As suspeitas sobre uma possível gravidez de Noélia são cada vez maiores. Tudo começou com a recruta a admitir estar com um atraso na menstruação, há uma semana. O que é certo que a menstruação continua atrasada e a algarvia tem que tomar uma decisão.

Devido a um atraso na menstruação que tem vindo a notar, Noélia Pereira vê-se obrigada a falar do assunto com a enfermeira da base da 1.ª Companhia. A recruta explicou detalhadamente aquilo que tem sentido. Dentro da base as opiniões dividem-se em relação à possível gravidez de Noélia e a própria acha estranho já estar grávida visto que deixou de tomar métodos contraceptivos recentemente.

«Estou tranquila, não acho que esteja grávida coisa nenhuma. Elas pensam isso porque estou aqui o mês de janeiro inteiro e ainda não me apareceu», começou por dizer, sendo de imediato questionada: «Ainda não apareceu?».

Noélia esclareceu: «Não. As outras já tiveram não sei quantas vezes. Eu tomei a pílula durante muitos anos e houve até meses em que a tomava de forma contínua para não ter menstruação. Além disso, tenho tido alguns calores noturnos, sintomas semelhantes aos que algumas mulheres sentem quando estão a entrar na menopausa, e eu já senti algumas dessas coisas”.

Posto isto, a recruta tomou a decisão de só fazer o teste para a próxima semana , caso a menstruação não surja entretanto.